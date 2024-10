Tenta di rubare materiali edili a Montano Antilia: denunciato 50enne (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un Tentativo di furto di materiali edili è stato sventato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri presso un deposito a Massicelle. Come riporta la Città, l’uomo, un 50enne di Montano Antilia, è stato sorpreso mentre cercava di portare via i materiali, ma le telecamere di Salernotoday.it - Tenta di rubare materiali edili a Montano Antilia: denunciato 50enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Untivo di furto diè stato sventato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri presso un deposito a Massicelle. Come riporta la Città, l’uomo, undi, è stato sorpreso mentre cercava di portare via i, ma le telecamere di

Tenta di rubare materiali edili a Montano Antilia: denunciato 50enne

