State attenti a questi alimenti Supermercati allarme degli esperti | Batteri e l’Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Non tutto il cibo che vendono neiè sicuro”: è l’che alcuni specialisti in sicurezza alimentare hanno lanciato di recente. Prodotti di uso quotidiano, esposti in bella vista sugli scaffali, possono infatti rivelarsi dannosi per la nostra salute. Tra le insidie maggiori, spicca il rischio di contaminazione da Escherichia, uno che può provocare infezioni gravi. Ma quali sono glida cui dobbiamo guardarci? >> Mascherine, torna l’obbligo in Italia: dove e chi deve tornare a indossarle In cima alla lista, verdure confezionate e già lavate, un’opzione molto diffusa nei. Barbara Kowalcyk, a capo dell’Institute for “Food Safety and Nutrition Security” della George Washington University, ha messo in guardia, consigliando di evitare lattughe e frutta pre-tagliate.