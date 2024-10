Amica.it - Stasera in tv tornano "I casi di Teresa Battaglia": Elena Sofia Ricci è una profiler alle prese con un mistero del passato. Le anticipazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tenace ma vulnerabile, in lotta contro la malattia e le ingiustizie,torna a vestire i panni (pesanti) di, lache si era fatta conoscere dal pubblico di Rai 1 nella serie Fiori sopra l’inferno. Ninfa dormiente – Idiè dunque la seconda stagione della serie, sempre tratta dai romanzi della scrittrice Ilaria Tuti. Una squadra di scrittori per un film in tre serate Idi, che la protagonista ha definito «un film in tre prime serate» è una coproduzione di Rai Fiction e Publispei, scritta da team di sceneggiatori di cui fa parte Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Vittoria Benedetti e Giovanna Koch. La regia è stata affidata a Kiko Rosati.