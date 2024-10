Sciopero scuola 31 ottobre, presidi e flash mob in 40 città (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Halloween? Sì della scuola, che proprio il 31 ottobre si fermerà per uno Sciopero generale, proclamato da Flc Cgil con manifestazioni, presìdi e flash mob in 40 città italiane. A Roma la manifestazione si terrà davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito a partire dalle 10. Aderiscono Fisi e Cub Sur, da Cib Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Halloween? Sì della, che proprio il 31si fermerà per unogenerale, proclamato da Flc Cgil con manifestazioni, presìdi emob in 40italiane. A Roma la manifestazione si terrà davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito a partire dalle 10. Aderiscono Fisi e Cub Sur, da Cib

Sciopero scuola 31 ottobre, presidi e flash mob in 40 città

