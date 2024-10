Inter-news.it - Scaroni fuori luogo: «Sindaco di Bologna? Ci ha fatto un danno. Furioso!»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il presidente del Milan Paolosi è detto infuriato per la decisione deldidi rinviare il match trae Milan. Le sue parole riportate da Sky Sport. SITUAZIONE – Ildiha rinviato la partita-Milan nello scorso weekend con l’evidente fine di evitare che tanti tifosi si recassero nella città dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Le condizioni non erano delle migliori, molte persone hanno perso tutto e hanno lavorato per migliorare la viabilità e risolvere le problematiche più importanti. Il presidente del Milan Paolosembra non aver capito., uscitadopo il rinvio di-Milan! INTERVENTO –ha detto nello specifico: «Siamo rispettosi della decisione di un’istituzione ma questa decisione ci ha creato un. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione deldi