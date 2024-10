Lortica.it - Ricominciare a 30, 40 o 50 anni: un atto di coraggio e rinascita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non per tutti, ma ci può essere un momento nella vita in cui, alcuni di noi, sentono il bisogno di voltare pagina, di cambiare direzione. Non è necessario che accada in seguito a un grande evento, né che sia il risultato di una decisione drastica. A volte, semplicemente, ci accorgiamo che la vita che abbiamo costruito non ci somiglia più. Che ciò che un tempo ci faceva sentire a casa ora ci sta stretto, come un abito che non rispecchia più la nostra essenza. E così, ci troviamo di fronte a un bivio: continuare sulla strada già tracciata, o avere ildi ripartire.a 30, 40 o anche 50richiede unparticolare, quello di rimettere in discussione non solo le proprie abitudini, ma anche i sogni e le aspettative.