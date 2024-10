Punta Raisi, si accascia nel parcheggio dell'aeroporto e muore: vani i soccorsi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ha un malore, si accascia e muore. Sgomento tra i passeggeri in transito all'aeroporto Falcone Borsellino ieri pomeriggio. Un uomo di 59 anni è morto all'interno di uno dei parcheggi esterni dello scalo palermitano. Riverso sull'asfalto, sono stati alcuni turisti a chiamare i soccorsi. In attesa Palermotoday.it - Punta Raisi, si accascia nel parcheggio dell'aeroporto e muore: vani i soccorsi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ha un malore, si. Sgomento tra i passeggeri in transito all'Falcone Borsellino ieri pomeriggio. Un uomo di 59 anni è morto all'interno di uno dei parcheggi esternio scalo palermitano. Riverso sull'asfalto, sono stati alcuni turisti a chiamare i. In attesa

