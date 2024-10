Napolipiu.com - Milan-Napoli, la richiesta segreta di Conte alla squadra: “A San Siro serve questo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il tecnico azzurro punta su un aspetto particolare per la delicata sfida dio Unaspecifica, quasi ossessiva. Antoniosa bene cosaal suoper espugnare San. Il Corriere del Mezzogiorno svela il retroscena sulla preparazione del big match contro il. Il tecnico salentino ha un piano preciso: entrare nella testa dei suoi giocatori. Non è una questione tattica, ma mentale. Laè chiara e diretta: liberarsi da ogni condizionamento esterno. Una missione che potrebbe cambiare la stagione degli azzurri. “Una vittoria a Sanavrebbe un doppio effetto”, rivela il quotidiano. “Darebbe aluna spinta enorme in termini di autostima, mentre ilperderebbe ulteriore terreno in una classifica già complicata”. Perinsiste suaspetto particolare. La preparazione mentale diventa fondamentale quanto quella fisica.