Abruzzo24ore.tv - Fermato con quattro coltelli da cucina nell'auto: 48enne denunciato dalla polizia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pescara - L'uomo non ha saputo spiegare il motivo del possesso deidurante il controllo della, finendo nei guai. Un uomo di 48 anni è statonel pomeriggio di ieri per porto di oggetti atti a offendere. Gli agenti del reparto prevenzione crimine stavano svolgendo un normale controllo del territorio in via Lago di Capestrano quando hanno notato un'sospetta. Alla guida c'era un individuo che ha subito manifestato segni evidenti di nervosismo e agitazione, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Vista la situazione, laha deciso di procedere con una perquisizione approfondita sia dell'uomo che del veicolo. All'interno del mezzo, più precisamente nel portaoggetti dello sportello, sono stati rinvenutidadi notevoli dimensioni.