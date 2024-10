Chi è Liam Lawson, il debuttante più detestato della F1 che gli altri piloti già non sopportano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Liam Lawson è tornato in F1, in appena due gare si è fatto molti nemici nel circus per il suo stile di guida. Lawson aveva litigato con Alonso negli Stati Uniti e in Messico ha duellato con Colapinto e Perez, al quale ha fatto pure il dito medio in pista. Fanpage.it - Chi è Liam Lawson, il debuttante più detestato della F1 che gli altri piloti già non sopportano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è tornato in F1, in appena due gare si è fatto molti nemici nel circus per il suo stile di guida.aveva litigato con Alonso negli Stati Uniti e in Messico ha duellato con Colapinto e Perez, al quale ha fatto pure il dito medio in pista.

