Formiche.net - Bucci in vantaggio e campo largo a rischio deflagrazione. Cianfanelli (YouTrend) sul voto in Liguria

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre scriviamo, a scrutini ancora abbondantemente in corso, insi profila una vittoria – seppur di misura – del candidato governatore, Marcoespressione della coalizione di centrodestra. I punti di distacco rispetto al principale competitor di centrosinistra Andrea Orlando, al momento, sembrano pochi in effetti. Ma tanto basterebbe per rafforzare ulteriormente la coalizione di governo e indebolire un“sempre più litigioso, provvisorio e instabile”. A commentare su Formiche.net i primi dati parziali delle regionali liguri è Francesco, sondaggista di