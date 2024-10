Sport.periodicodaily.com - Bari-Carrarese: le probabili formazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025.I pugliesi sognano l’ingresso nei playoff, mentre i toscani devono pensare a non scivolare ulteriormente verso il fondo della classifica.si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono in serie positiva da otto giornate, anche se nelle ultime quattro hanno ottenuto quattro pareggi contro Spezia, Catanzaro, Cremonese e Cosenza. Servirebbe una serie di vittoria per consentire alla squadra di Longo uno scatto decisivo verso i playoff. Dopo un inizio da incubo con cinque sconfitte in sei giornate, i toscani sembrano essersi ambientati nella cadetteria.