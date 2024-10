Gaeta.it - Addio colletti delle camicie ingialliti, ecco il trucco che le lavanderie non vogliono rivelare

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Come mantenere ibianchi e impeccabili. Dimentica il colore giallo: non lo vedrai mai più Le, soprattutto quelle di colore chiaro, possiedono un fascino intramontabile. Tuttavia, chi le indossa frequentemente sa bene che itendono ad ingiallirsi con una facilità sorprendente. Questa problematica è principalmente dovuta al contatto diretto e costante con la pelle, che rilascia sudore e oli naturali, favorendo la comparsa di antiestetici aloni gialli. Un lavaggio tradizionale in lavatrice può non essere sufficiente a restituire aiil loro candore originario, lasciando spesso l’utente insoddisfatto e costringendolo a considerare l’idea di disfarsi della camicia. Fortunatamente, esiste un, ampiamente utilizzato nelleprofessionali, che può fare la differenza.