A Leclerc scappa una parolaccia in conferenza poi si rende conto del guaio che ha fatto: cosa rischia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pilota della Ferrari commette una leggerezza mentre spiega cosa è successo quando ha corso il rischio di andarsi a schiantare con la Rossa nella curva Peraltada: "Oh no, non voglio che mi succeda come a Max". Può finfire sotto indagine ed essere punito come Verstappen. Fanpage.it - A Leclerc scappa una parolaccia in conferenza poi si rende conto del guaio che ha fatto: cosa rischia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pilota della Ferrari commette una leggerezza mentre spiegaè successo quando ha corso il rischio di andarsi a schiantare con la Rossa nella curva Peraltada: "Oh no, non voglio che mi succeda come a Max". Può finfire sotto indagine ed essere punito come Verstappen.

