USA 2024: Trump e Harris alla conquista del Michigan (Di domenica 27 ottobre 2024) L'ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris fanno campagna elettorale in Michigan per USA 2024. Quasi 1,5 milioni di persone hanno votato in anticipo nel Michigan. USA 2024: Trump e Harris in Michigan A soli 10 giorni dalle elezioni presidenziali, l'ex presidente americano Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris si sono entrambi

