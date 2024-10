Unieuro cade nel derby del Flaminio di Rimini, Harper non basta (Di domenica 27 ottobre 2024) Rimini, 27 ottobre 2024 - Forlì cade nel derby del Flaminio di Rimini. Ancora privi di Dawson, i biancorossi lottano per 40’ ma sono costretti a cedere alla RivieraBanca per 81-73. Avanti anche di 14 nel secondo quarto, l’Unieuro, nonostante un Harper indemoniato (38 punti, di cui 26 nel primo tempo), poco hanno potuto dinanzi alle undici bombe segnate dagli adriatici nella seconda metà di gara. Alla palla a due è subito ‘Demonte show’. 10 punti di fila mettono le ali a Forlì (0-10 dopo 1’55”), che arriva poi a toccare anche il +11 (7-18). Rimini alza la testa a sua volta con un 10-0 e torna in pista (17-18). La seconda frazione si gioca nel pitturato: Magro è preciso (19-26), Camara crea grattacapi (26-30), così è ancora Harper a rompere l’equilibrio: break di 2-11 e l’Unieuro riporta il vantaggio in doppia cifra (30-44). Sport.quotidiano.net - Unieuro cade nel derby del Flaminio di Rimini, Harper non basta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Forlìneldeldi. Ancora privi di Dawson, i biancorossi lottano per 40’ ma sono costretti a cedere alla RivieraBanca per 81-73. Avanti anche di 14 nel secondo quarto, l’, nonostante unindemoniato (38 punti, di cui 26 nel primo tempo), poco hanno potuto dinanzi alle undici bombe segnate dagli adriatici nella seconda metà di gara. Alla palla a due è subito ‘Demonte show’. 10 punti di fila mettono le ali a Forlì (0-10 dopo 1’55”), che arriva poi a toccare anche il +11 (7-18).alza la testa a sua volta con un 10-0 e torna in pista (17-18). La seconda frazione si gioca nel pitturato: Magro è preciso (19-26), Camara crea grattacapi (26-30), così è ancoraa rompere l’equilibrio: break di 2-11 e l’riporta il vantaggio in doppia cifra (30-44).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C. FeralpiSalò-Lecco - derby che profuma di cadetteria - Lo scontro playoff tra FeralpiSalò e Lecco, l’anno scorso in Serie B, e quello tra l’AlbinoLeffe e il Padova primo della classe chiudono oggi l’11esima giornata del girone A della serie C. Gardesani senza gli squalificati Zennaro e Balestrero, con ... (Sport.quotidiano.net)

Maceratese - derby e vetta. Tolentino cade in casa - tolentino 1 maceratese 2 Tolentino: Bucosse, Salvucci Andrei, Pesaresi (18’ s.t. Stricker), Di Biagio, Badiali, Tomassetti, Manna (11’ s.t. Mariani), Tortelli (28’ s.t. Barilaro), Lovotti, Capezzani (15’ s.t. Moscati), Tizi (43’ s.t. ... (Sport.quotidiano.net)

Il derby è della Rivierabanca. L'Unieuro Forlì cade in un Flaminio che fa registrare il tutto esaurito - Decisivi per la vittoria della Rbr i canestri di Justin Johnson (doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi) e Giovanni Tomassini (19 con 5/5 da 3) ... (riminitoday.it)

Rinascita-Forlì, il derby più atteso. Flaminio ‘rosso’ per spingere Rimini - Il derby è qui, unico e irripetibile. Certo, la partita con la Fortitudo ha già stuzzicato gli animi dei tifosi e quella a Pesaro del 10 novembre riporterà all’attualità umori di antiche sfide, ma con ... (ilrestodelcarlino.it)

Martino carica l’Unieuro per il derby di Rimini: “Sappiamo arrivare pronti in gare come questa” - Tempo di derby per la Pallacanestro Forlì 2.015 (domenica ore 18 pala Flaminio). Un derby romagnolo, fatto di tradizione, storia e clima infuocato ... (corriereromagna.it)

Un Flaminio in rosso per RivieraBanca-Unieuro: una t-shirt in regalo ai tifosi di Rimini - Un Flaminio tutto rosso per il derby di domenica Rimini-Forlì. Per la sfida contro l’Unieuro Forlì, NTS Informatica ha scelto di contribuire in ... (corriereromagna.it)