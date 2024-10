Trovata morta con una busta in testa nel cimitero a Chieti: giallo sul decesso di Giuliana Leccese (Di domenica 27 ottobre 2024) Giuliana Leccese, 75 anni, è stata Trovata senza vita davanti alla tomba di famiglia, con la testa in un sacchetto di plastica. Si attendono i risultati dell’autopsia per far luce sulle cause del decesso. Fanpage.it - Trovata morta con una busta in testa nel cimitero a Chieti: giallo sul decesso di Giuliana Leccese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 75 anni, è statasenza vita davanti alla tomba di famiglia, con lain un sacchetto di plastica. Si attendono i risultati dell’autopsia per far luce sulle cause del

“Trovata con un sacchetto di plastica in testa”. Orrore nel cimitero - Giuliana trovata morta davanti alla tomba di famiglia - Orrore al cimitero. Il corpo senza vita di una donna pensionata di 75 anni, Giuliana Leccese, è stato trovato davanti alla tomba di famiglia. Sulla sua testa c’era un sacchetto di plastica. Non sono chiare le circostanze che hanno portato alla ... (Caffeinamagazine.it)

