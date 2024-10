Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: come si sono conosciuti?

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis,ha intrapreso una relazione con: entrambiattualmente impegnati nello show di Raiuno, Ballando Con Le Stelle, nel quale l’ex moglie del celebre conduttore televisivo danza con Carlo Aloia, mentre il maestro di ballo di origini siciliane è il partner sul dancefloor di Federica Pellegrini. Oggi l’opinionista e volto televisivo sarà tra gli ospiti della nuova puntata Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà alla conduttrice, Mara Venier in una lunga intervista tra carriera e vita privata. I gossip sul feeling speciale tra lainiziavano a circolare dalla scorsa primavera. quando i due venivano avvistati insieme a Roma nei pressi dell’abitazione dell’ex di Ema Stokholma.