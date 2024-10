Sci alpino, sorpresa a Soelden: fuori nella prima manche Marco Odermatt (Di domenica 27 ottobre 2024) Si apre subito con una grande sorpresa la stagione 2024/25 della Coppa del Mondo di sci alpino. nella prima manche dello slalom gigante inaugurale di Soelden infatti il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt è uscito: fatale un errore sul muro della Rettenbach, uno dei più ripidi del Circo Bianco. Il campione elvetico aveva dominato la passata stagione in questa disciplina, e oltre ad aver vinto le ultime due Coppe del Mondo consecutive, aveva colto addirittura 11 vittorie su 12 giganti disputati. Sci alpino, sorpresa a Soelden: fuori nella prima manche Marco Odermatt SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si apre subito con una grandela stagione 2024/25 della Coppa del Mondo di scidello slalom gigante inaugurale diinfatti ilclasse svizzeroè uscito: fatale un errore sul muro della Rettenbach, uno dei più ripidi del Circo Bianco. Il campione elvetico aveva dominato la passata stagione in questa disciplina, e oltre ad aver vinto le ultime due Coppe del Mondo consecutive, aveva colto addirittura 11 vittorie su 12 giganti disputati. SciSportFace.

