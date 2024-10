Mara Venier conduce Domenica In dopo l’intervento all’occhio: “È il quinto, sono ancora un po’ rallentata” (Di domenica 27 ottobre 2024) Mara Venier è stata operata per la quinta volta alla retina dell'occhio. Tra le sue storie Instagram una foto post intervento, eseguito sabato 26 ottobre. Oggi la conduttrice è in diretta a Domenica In: "Oggi sono un po' rallentata ma non vi spaventate". Fanpage.it - Mara Venier conduce Domenica In dopo l’intervento all’occhio: “È il quinto, sono ancora un po’ rallentata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è stata operata per la quinta volta alla retina dell'occhio. Tra le sue storie Instagram una foto post intervento, eseguito sabato 26 ottobre. Oggi la conduttrice è in diretta aIn: "Oggiun po' rallentata ma non vi spaventate".

