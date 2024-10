Manifestazione e biciclettata del Pd alla Paltana: «Riqualifichiamo il Bassanello» (Di domenica 27 ottobre 2024) Il circolo del Partito Democratico Armistizio, insieme ai circoli di Padova Sud, ha organizzato una Manifestazione davanti all’ex fabbrica Dialcos, in via Vittorio Veneto. L’obiettivo del sit-in è stato quello di chiedere all’amministrazione comunale un intervento di riqualificazione per l’area Padovaoggi.it - Manifestazione e biciclettata del Pd alla Paltana: «Riqualifichiamo il Bassanello» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il circolo del Partito Democratico Armistizio, insieme ai circoli di Padova Sud, ha organizzato unadavanti all’ex fabbrica Dialcos, in via Vittorio Veneto. L’obiettivo del sit-in è stato quello di chiedere all’amministrazione comunale un intervento di riqualificazione per l’area

Manifestazione e biciclettata del Pd alla Paltana: «Riqualifichiamo il Bassanello» - Il circolo del Partito Democratico Armistizio, insieme ai circoli di Padova Sud, ha organizzato una manifestazione davanti all’ex fabbrica ... all’inquinamento e alla sicurezza della mobilità per ... (padovaoggi.it)

