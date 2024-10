Maltempo, situazione meteo in netto miglioramento ma resta l'allerta arancione (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna lentamente verso la normalità la situazione meteo in Emilia-Romagna dopo le piogge intense dei giorni scorsi che hanno provocato gravi danni in diverse aree della regione.Per domani, lunedì 28 ottobre, l’allerta resta arancione per criticità idraulica nella pianura piacentina-parmense e Parmatoday.it - Maltempo, situazione meteo in netto miglioramento ma resta l'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Torna lentamente verso la normalità lain Emilia-Romagna dopo le piogge intense dei giorni scorsi che hanno provocato gravi danni in diverse aree della regione.Per domani, lunedì 28 ottobre, l’per criticità idraulica nella pianura piacentina-parmense e

