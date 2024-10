Cityrumors.it - Maltempo, ancora allagamenti ed esondazioni: c’è un disperso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilnon sembra dare tregua al nostro Paese. Nelle scorse oreede c’è anche unÈ stato un nuovo sabato complicato dal punto di vista meteorologico. Le piogge hanno colpito principalmente la Liguria e il Piemonte dove i fiumi ormai da diverse ore sono in piena e c’è timore per la giornata di oggi. Il vortice ciclonico continua a stazionare sul nostro Paese e già dalla notte sono in corso piogge abbondanti sulla Sardegna. L’Italia ècolpita dal(Pixbay) – cityrumors.itNel corso della giornata le precipitazioni dovrebbero spostarsi su Liguria e Piemonte tanto che in queste due regioni è stata emessa allerta arancione. Allarme esteso anche nell’area del delta del Po in Emilia-Romagna.