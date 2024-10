Unlimitednews.it - Lookman e Retegui show, Atalanta travolge Verona 6-1

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria netta, mai in discussione. L’l’Hellas, a Bergamo finisce 6-1 grazie alle reti di(doppietta),(doppietta), De Roon e De Ketelaere, inutile per gli scaligeri la rete messa a segno da Sarr nel primo tempo. Successo importante per i bergamaschi, momentaneamente terzi in classifica a pari punti con Udinese e Juventus. Quinta sconfitta nelle ultime sei per i gialloblù, con il Lecce servirà un immediato riscatto. Nemmeno il tempo di far passare la classica fase di studio che l’è riuscita ad incanalare il match sui binari giusti. Al 6? De Roon, su suggerimento di, ha aperto il piattone superando Montipò, tre minuti più tardi Mateoha trovato la rete del raddoppio, la nona in nove partite giocate in Serie A, grazie a un mancino arrivato dopo una respinta della difesa ospite.