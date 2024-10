Laurea in Bioingegneria, nuovi spazi a Mirandola (Di domenica 27 ottobre 2024) A Mirandola si sta procedendo a passo spedito per l’appuntamento con l’università, che dal prossimo anno accademico vedrà trasferirsi nella Città dei Pico il nuovo corso di studi magistrali in Bioingegneria per l’innovazione in Medicina. Voluto fortissimamente dal territorio, dal Comune di Mirandola, dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che lo sosterrà con un finanziamento annuale di 100mila euro, il nuovo corso di Laurea di durata biennale è partito il 3 ottobre con le lezioni frontali, che si tengono per il primo anno a Modena presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari". Ilrestodelcarlino.it - Laurea in Bioingegneria, nuovi spazi a Mirandola Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Asi sta procedendo a passo spedito per l’appuntamento con l’università, che dal prossimo anno accademico vedrà trasferirsi nella Città dei Pico il nuovo corso di studi magistrali inper l’innovazione in Medicina. Voluto fortissimamente dal territorio, dal Comune di, dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di, che lo sosterrà con un finanziamento annuale di 100mila euro, il nuovo corso didi durata biennale è partito il 3 ottobre con le lezioni frontali, che si tengono per il primo anno a Modena presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari".

