La trasferta allo Stirpe vista dall’ex | Comportarsi da grande squadra

(Di domenica 27 ottobre 2024) Secondaconsecutiva per il Pisa, seconda sfida piena di insidie per la capolista, intenta a sfruttare il pareggio dello Spezia contro il Bari per allungare in testa. A Frosinone la partita si presenta come una ghiotta occasione per gli uomini di Inzaghi, che ha però voluto raccomandare: "Se pensiamo di fare una passeggiata faremo una brutta fine". Giacomo Lorenzini, ex attaccante del Pisa (novanta presenze e ventisei gol in nerazzurro), oggi opinionista de Il Neroazzurro su 50Canale, ci ha aiutato a presentare la sfida, che avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 15. Lorenzini, che partita sarà quella di Frosinone per il Pisa? "Sarà una partita con diverse incognite. L’importante sarà non far prendere fiducia a unache finora ha avuto, tante difficoltà, ma acuirle il più possibile.