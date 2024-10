Inter, Zielinski: “Rammarico per questo risultato, potevamo chiuderla” (Di domenica 27 ottobre 2024) A San Siro il derby d’Italia termina 4-4. Inter e Juventus portano a casa un punto a testa e Piotr Zielinski commenta ai microfoni di Sky Sport il match: “Rimpianti? Sicuramente, c’è Rammarico per questo risultato, potevamo chiuderla facendo il quinto gol. Non ci siamo riusciti e poi la Juventus è stata brava a fare le azioni del terzo e del quarto gol”. Il numero delle reti subite è forse troppo alto: “Si nota, sì. Escono con troppa facilità a volte, con un passaggio trovano praterie per venire avanti. E’ una cosa da migliorare perché l’anno scorso l’Inter non permetteva queste cose“. Sul cambio: “Mi si stavano affaticando i flessori, il campo non era in buonissime condizioni, ho chiesto il cambio perché le mie gambe stavano soffrendo“. Infine, un commento sul ruolo da regista: “Bene, ma preferisco giocare più avanti nella mia posizione preferita. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A San Siro il derby d’Italia termina 4-4.e Juventus portano a casa un punto a testa e Piotrcommenta ai microfoni di Sky Sport il match: “Rimpianti? Sicuramente, c’èperfacendo il quinto gol. Non ci siamo riusciti e poi la Juventus è stata brava a fare le azioni del terzo e del quarto gol”. Il numero delle reti subite è forse troppo alto: “Si nota, sì. Escono con troppa facilità a volte, con un passaggio trovano praterie per venire avanti. E’ una cosa da migliorare perché l’anno scorso l’non permetteva queste cose“. Sul cambio: “Mi si stavano affaticando i flessori, il campo non era in buonissime condizioni, ho chiesto il cambio perché le mie gambe stavano soffrendo“. Infine, un commento sul ruolo da regista: “Bene, ma preferisco giocare più avanti nella mia posizione preferita.

