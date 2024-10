Inter, Zamorano: «Con la Juve partita top al mondo. Ecco cosa mi piace dei nerazzurri» (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex attaccante dell’Inter ha parlato della sfida di San Siro tra la squadra di Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta L’ex Inter Ivan Zamorano è Intervenuto attraverso un’Intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante prima del match di San Siro. Inter Juve COME EL CLASICO– «È Calcionews24.com - Inter, Zamorano: «Con la Juve partita top al mondo. Ecco cosa mi piace dei nerazzurri» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex attaccante dell’ha parlato della sfida di San Siro tra la squadra di Inzaghi e lantus di Thiago Motta L’exIvanvenuto attraverso un’vista a La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida contro lantus.le dichiarazioni dell’ex attaccante prima del match di San Siro.COME EL CLASICO– «È

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Fischio d'inizio alle 18 a San Siro. Direzione di gara affidata all'arbitro Guida, sezione di Torre Annunziata ... (gazzetta.it)

Zamorano accende il derby d'Italia: "Nel '98 meritavamo lo scudetto, subimmo un furto. Non dimenticheremo mai Ceccarini" - Ieri al Bernabeu per commentare per una tv cilena il Clasico, che ha definito 'spettacolo mondiale a livello mediatico', Ivan Zamorano stasera si gusterà il derby ... (fcinternews.it)

Inter, Zamorano: “Lautaro guerriero come me, Thuram ossigeno puro. Senza Calha…” - Le parole dell'ex attaccante cileno alla Gazzetta dello Sport a poche ore da Inter-Juventus di campionato Ivan Zamorano ... (fcinter1908.it)

Zamorano non si dà pace: «Ricordo il furto della Juve del 1998, lo Scudetto lo meritavamo noi». Dichiarazioni choc! - Zamorano insiste con quell’Inter Juve del 1998: all’ex attaccante nerazzurro non è ancora passata la sconfitta. Le sue dichiarazioni Ivan Zamorano, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista ... (juventusnews24.com)