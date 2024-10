Il gesto da capitano di Lautaro Martinez sul rigore per l’Inter: cosa è successo con Zielinski (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr Zielinski ha raccontato cosa è successo con Lautaro Martinez in occasione di entrambi i rigori che ha segnato in Inter-Juventus: "Lauti subito ha preso la palla, è venuto vicino a me e mi ha chiesto se volevo tirare. Lo ringrazio, è stato bellissimo". Fanpage.it - Il gesto da capitano di Lautaro Martinez sul rigore per l’Inter: cosa è successo con Zielinski Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotrha raccontatoconin occasione di entrambi i rigori che ha segnato in Inter-Juventus: "Lauti subito ha preso la palla, è venuto vicino a me e mi ha chiesto se volevo tirare. Lo ringrazio, è stato bellissimo".

