Il dolore per Francesca a 10 anni morta nel cortile di casa

Tempo di lettura: 2 minutiUn tranquillo sabato pomeriggio che finisce in tragedia. C'è sgomento nel piccolo Comune di Fontatarosa, meno di 3000 anime, al confine con Sant'Angelo all'Esca che piange la perdita di una bambina di appena dieci anni. Francesca D'Arienzo stava giocando nel cortile della casa di famiglia di campagna quando improvvisamente un cancello è caduto e l'ha schiacciata mortalmente Una scena terribile consumata davanti agli occhi di papà Gerardo e mamma Maria Beatrice ma, nonostante la chiamata immediata dei soccorsi e le prime manovre di rianimazione sul corpo della piccola, non c'è stato nulla da fare.Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, poiché, giunti sul luogo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.

