Halloween a Vicenza | Silent Party in piazza dei Signori

Grande festa di Halloween in piazza dei Signori a Vicenza! Giovedì 31 ottobre, dalle 21:30 all'1:00, la piazza si animerà con un'imperdibile Silent Party. Tre dj-set tematici permetteranno ai partecipanti di scegliere cosa ascoltare direttamente dalle proprie cuffie, sintonizzandosi sui canali

