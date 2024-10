Puntomagazine.it - Giugliano, il Sindaco Pirozzi si auto sospende dal PD

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Partito Democratico: apprezzamento per decisione dicoinvolto in una indagine dirsi Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione deldiNicola, coinvolto in una indagine, dirsi dal PD, in coerenza con i principi del Codice Etico e dello Statuto del partito, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. Nelle prossime ore il PD, sentito il gruppo consiliare, visti i recenti sviluppi, procederà ad una ulteriore valutazione della situazione politica e amministrativa del comune di, in linea con la posizione già espressa nei giorni scorsi.