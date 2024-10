Festa di Roma 2024: il red carpet di chiusura con Johnny Depp, Ralph Fiennes e il premio Oscar Edward Berger (Di domenica 27 ottobre 2024) Festa di Roma 2024: il red carpet di chiusura con Johnny Depp, Ralph Fiennes e il premio Oscar Edward Berger Johnny Depp, Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri, e ancora Edward Berger con i suoi “due cardinali” Ralph Fiennes e Sergio Castellitto, la splendida Noemi Marlant e l’irresistibile Lillo. Il red carpet dell’ultima sera della Festa di Roma 2024 è stato ricchissimo di star e di film. Ecco di seguito le nostre foto della serata: Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di: il reddicone il, Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri, e ancoracon i suoi “due cardinali”e Sergio Castellitto, la splendida Noemi Marlant e l’irresistibile Lillo. Il reddell’ultima sera delladiè stato ricchissimo di star e di film. Ecco di seguito le nostre foto della serata: Cinefilos.it - Da chi il cinema lo ama.

