Elezioni regionali in Liguria, urne aperte: candidati e come si vota (Di domenica 27 ottobre 2024) urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica 27 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 28 per le Elezioni regionali in Liguria. I candidati presidenti sono nove, ma la vera sfida sarà tra Marco Bucci del centrodestra e Andrea Orlando del centrosinistra. Mentre si vota, in molte zone della Regione prosegue l'allerta arancione per maltempo che ha causato lo spostamento di alcuni seggi situati in zone esposte a rischi. I primi risultati sull'affluenza sono attesi alle 12.Elezioni regionali in Liguria: i candidatiIl governatore viene eletto a suffragio universale e diretto in un turno unico (basta la maggioranza relativa). Insieme a lui verranno eletti i 30 consiglieri regionali che andranno a comporre il Consiglio regionale. come anticipato, i candidati alla carica di presidente regionale sono nove, affiancati da 570 candidati consiglieri.

