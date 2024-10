Dragusin si avvicina al Napoli? Prossime settimane decisive per l’affare: i dettagli (Di domenica 27 ottobre 2024) Radu Dragusin si starebbe concretamente avvicinando al Napoli? Ecco perché le Prossime settimane potrebbero risultare decisive Il Napoli ha reso la fase difensiva il suo punto di forza più grande in questa stagione, almeno nella fase iniziale. Dopo la clamorosa debacle di Verona, dove sono stati incassati 3 gol, da quel momento gli azzurri hanno subito solamente altre 2 reti nelle successive 9 partite tra campionato e Coppa Italia. Una su rigore da parte di Bonny e una da fuori area contro il Como. Ben 8 i clean sheet totali nelle altre gare giocate contro Bologna, Cagliari, Juventus, Palermo, Monza, Empoli e Lecce. Merito di un reparto che ha ritrovato fiducia e che si è arricchito di un elemento decisivo come Alessandro Buongiorno. Spazionapoli.it - Dragusin si avvicina al Napoli? Prossime settimane decisive per l’affare: i dettagli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Radusi starebbe concretamentendo al? Ecco perché lepotrebbero risultareIlha reso la fase difensiva il suo punto di forza più grande in questa stagione, almeno nella fase iniziale. Dopo la clamorosa debacle di Verona, dove sono stati incassati 3 gol, da quel momento gli azzurri hanno subito solamente altre 2 reti nelle successive 9 partite tra campionato e Coppa Italia. Una su rigore da parte di Bonny e una da fuori area contro il Como. Ben 8 i clean sheet totali nelle altre gare giocate contro Bologna, Cagliari, Juventus, Palermo, Monza, Empoli e Lecce. Merito di un reparto che ha ritrovato fiducia e che si è arricchito di un elemento decisivo come Alessandro Buongiorno.

