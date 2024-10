Captain America: Brave New World, svelati dei dettagli su Red Hulk e Sam Wilson (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono stati svelati alcuni dettagli di Captain America: Brave New World riguardanti i personaggi principali che incontreremo nel film, compresi i poteri di Red Hulk ed alcuni dettagli su Sam Wilson Sono stati condivisi online alcuni nuovi artwork promozionali di Captain America: Brave New World, dandoci un'altra occhiata ai nuovi costumi che Sam Wilson (Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez) indosseranno nel film dei Marvel Studios come Sentinella della LibertĂ e nuovo Falcon. Inoltre, abbiamo delle brevi descrizioni dei personaggi di Wilson, Torres e Red Hulk (Harrison Ford). Quest'ultimo conferma che Samuel Sterns, alias The Leader (Tim Blake Nelson), sarĂ responsabile della trasformazione del Presidente Ross, e rivela anche che la bestia furiosa manterrĂ il suo potere di generare calore come nei fumetti. Captain America: Brave New World, ecco i Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, svelati dei dettagli su Red Hulk e Sam Wilson Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono statialcunidiNewriguardanti i personaggi principali che incontreremo nel film, compresi i poteri di Reded alcunisu SamSono stati condivisi online alcuni nuovi artwork promozionali diNew, dandoci un'altra occhiata ai nuovi costumi che Sam(Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez) indosseranno nel film dei Marvel Studios come Sentinella della LibertĂ e nuovo Falcon. Inoltre, abbiamo delle brevi descrizioni dei personaggi di, Torres e Red(Harrison Ford). Quest'ultimo conferma che Samuel Sterns, alias The Leader (Tim Blake Nelson), sarĂ responsabile della trasformazione del Presidente Ross, e rivela anche che la bestia furiosa manterrĂ il suo potere di generare calore come nei fumetti.New, ecco i

