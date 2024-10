Thesocialpost.it - Autostrada A6 Torino-Savona bloccata da frana: lavori in corso per riaprire entro mezzogiorno

(Di domenica 27 ottobre 2024) Altare () – L’A6è stata chiusa dalla scorsa notte a causa di unache ha invaso la carreggiata in prossimità di Altare. Il movimento franoso è stato causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona negli ultimi giorni, e ha reso necessaria l’interruzione del traffico nella tratta coinvolta. Tecnici al lavoro per liberare la carreggiata La concessionariadei Fiori ha attivato immediatamente i servizi di emergenza e inviato squadre di pronto intervento per rimuovere la massa di terra e fango che ha invaso la sede stradale, stimata in circa 300 metri cubi. Sono stati impiegati 2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri e 1 spazzatrice per liberare il tratto interessato, con la collaborazione dei tecnici sul posto che hanno esaminato la situazione geologica e valutato le misure necessarie per risolvere il problema.