Al via i lavori per la bonifica della foce del fiume Esaro a Crotone: un intervento atteso (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavori di bonifica dell’area della foce del fiume Esaro a Crotone sono ufficialmente iniziati. Questo intervento, fondamentale per garantire la sicurezza del territorio, si colloca in uno scenario di rischio idrogeologico che la città ha già tristemente conosciuto. Nel 1996, infatti, l’esondazione del fiume portò a sei vittime, una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Oggi, il commissario straordinario per la bonifica dell’area industriale, Emilio Errigo, ha annunciato l’avvio dei lavori, sottolineando l’urgenza e l’importanza di tali opere nel contesto attuale. La situazione attuale della foce del fiume Esaro Attualmente, la foce del fiume Esaro è gravemente compromessa dalla presenza di una densa vegetazione spontanea e da una barra dunale che ne ostruisce il corretto deflusso. Gaeta.it - Al via i lavori per la bonifica della foce del fiume Esaro a Crotone: un intervento atteso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ididell’areadelsono ufficialmente iniziati. Questo, fondamentale per garantire la sicurezza del territorio, si colloca in uno scenario di rischio idrogeologico che la città ha già tristemente conosciuto. Nel 1996, infatti, l’esondazione delportò a sei vittime, una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Oggi, il commissario straordinario per ladell’area industriale, Emilio Errigo, ha annunciato l’avvio dei, sottolineando l’urgenza e l’importanza di tali opere nel contesto attuale. La situazione attualedelAttualmente, ladelè gravemente compromessa dalla presenza di una densa vegetazione spontanea e da una barra dunale che ne ostruisce il corretto deflusso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via lavori per pulizia dell foce del fiume Esaro nel Sin di Crotone - CROTONE – Sono iniziati i lavori per l’eliminazione della cosiddetta barra dunale che ostruiva la foce del fiume Esaro. Ne dà comunicazione l’Ufficio del commissario straordinario per la bonifica dell ... (ilcrotonese.it)

Rifiuti, al via la bonifica della discarica di Colle Fagiolara - Il taglio del nastro col presidente Rocca, si punta alla chiusura definitiva e a creare un centro virtuoso di studio e produzione di rinnovabili ... (rainews.it)

Mentone, via al lavori di bonifica del tratto coperto del torrente Borrigo - Un grande cantiere sta per aprirsi nella zona coperta del Borrigo, uno dei 4 corsi d'acqua costieri di Mentone. L'operazione condotta dalla Comunità della Riviera francese - CARF in collaborazione con ... (montecarlonews.it)

Santa Lucia, al via i lavori per la vasca anti allagamenti - Se ne parla da anni, ora diventerà realtà: sono finalmente ai blocchi di partenza i lavori ... largo Barozzi, via dello Statuto e le aree limitrofe», aggiunge Rota, facendo il punto sul cantiere che ... (ecodibergamo.it)