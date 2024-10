Lanazione.it - Addio a don Dino Mugnaini. Storico segretario di due vescovi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alla guida del pulmino per andare a catechismo o le sue lezioni di religione a scuola. Sono queste le immagini di don, impresse nei cuori dei suoi ex ragazzi, oggi tutti over anta, e che sono riemerse, appresa la notizia della morte di monsignor, spentosi l’altro giorno a 97 anni nel convitto ecclesiastico di Firenze. Donera infatti arrivato a Fiesole nel 1968 proprio con l’incarico di assistente ai giovani. Oltre che parroco della cattedrale è stato per tanti anni insegnante di religione alla scuola media Mino da Fiesole, curando anche varie attività ricreative e sociali , comprese l’ esperienza editoriale-giornalistica de ’Il Corriere Etrusco’.