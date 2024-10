Venom: The Last Dance, 6 modi per definire il futuro del simbionte (Di sabato 26 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, 6 modi per definire il futuro del simbionte Come Venom e Venom: La furia di Carnage prima di lui, Venom: The Last Dance si preannuncia un film divisivo. Tuttavia, ha mantenuto la promessa di concludere la storia di Eddie Brock e Venom, quindi bisogna dargli credito almeno per questo! Naturalmente, quando si tratta di film di supereroi, sappiamo che questo non significa necessariamente nulla soprattutto quando si parla di uno dei franchise più redditizi della Sony al di fuori di Spider-Man. Venom: The Last Dance getta le basi per future storie che potrebbero o meno ruotare attorno a Eddie Brock. Il film, inoltre, fa pensare al futuro di Venom, a nuovi e terrificanti cattivi e a possibili conseguenze multiversali che potrebbero influire sui piani attuali dei Marvel Studios. È a tutti questi aspetti che oggi diamo un’occhiata più da vicino. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 26 ottobre 2024): The, 6perildelCome: La furia di Carnage prima di lui,: Thesi preannuncia un film divisivo. Tuttavia, ha mantenuto la promessa di concludere la storia di Eddie Brock e, quindi bisogna dargli credito almeno per questo! Naturalmente, quando si tratta di film di supereroi, sappiamo che questo non significa necessariamente nulla soprattutto quando si parla di uno dei franchise più redditizi della Sony al di fuori di Spider-Man.: Thegetta le basi per future storie che potrebbero o meno ruotare attorno a Eddie Brock. Il film, inoltre, fa pensare aldi, a nuovi e terrificanti cattivi e a possibili conseguenze multiversali che potrebbero influire sui piani attuali dei Marvel Studios. È a tutti questi aspetti che oggi diamo un’occhiata più da vicino.

