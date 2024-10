Università di Genova, c’è anche una minorenne tra le studentesse “spogliate” dal prof con l’intelligenza artificiale (Di sabato 26 ottobre 2024) Ci sarebbero anche immagini di ragazze minorenni nel cellulare del professore di Architettura dell’Università di Genova indagato dalla procura per il reato di diffamazione a mezzo stampa. L’inchiesta è partita dopo che alcune studentesse hanno denunciato di essere state “spogliate” dal loro professore, che modificava alcune loro immagini tramite un software di intelligenza artificiale e le inoltrava in un canale Telegram con un centinaio di iscritti. Ma c’è una novità, scrive La Repubblica Genova, che è emersa durante le indagini: quelle foto ritraggono almeno una delle studentesse quando ancora era minorenne. La «pornografia virtuale» Questo, spiega il quotidiano locale, significa che il professore universitario rischia di dover rispondere di un reato ben più grave del codice penale. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) Ci sarebberoimmagini di ragazze minorenni nel cellulare delessore di Architettura dell’diindagato dalla procura per il reato di diffamazione a mezzo stampa. L’inchiesta è partita dopo che alcunehanno denunciato di essere state “” dal loroessore, che modificava alcune loro immagini tramite un software di intelligenzae le inoltrava in un canale Telegram con un centinaio di iscritti. Ma c’è una novità, scrive La Repubblica, che è emersa durante le indagini: quelle foto ritraggono almeno una dellequando ancora era. La «pornografia virtuale» Questo, spiega il quotidiano locale, significa che ilessore universitario rischia di dover rispondere di un reato ben più grave del codice penale.

