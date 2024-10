Lanazione.it - Uccise il vicino a San Polo. Mugnai si difende: "Sparare l’unico modo per fermarlo"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Io non mi sento un assassino ma non mi sento bene comunque: è morta una persona ma non l’ho fatto per farglielo ma perché mi ha costretto". Sandrorompe il silenzio. Dalla notte dell’Epifania del gennaio del 2023 non aveva mai commentato i fatti fuori e dentro le aule di tribunali ma adesso l’artigiano accusato di omicidio volontario per la morte di Gezim Dodoli ha deciso di raccontare la sua verità. Lo ha fatto ai microfoni di ArezzoTv, a San, a casa sua, quella casa che ildi casa stava colpendo a colpi di ruspa. "Dicono dicono ma bisogna ritrovarcisi neli posti per sapere come sono andate le cose come si reagisce", ha detto in tivù all’indomani del nuovo avviso di chiusura delle indagini che stavolta vede un capo di imputazione ben più pesante: non più eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.