The Fantastic Four: First Steps, Natasha Lyonne dice di aver finito le riprese… ma non può parlare del suo personaggio (Di sabato 26 ottobre 2024) The Fantastic Four: First Steps, Natasha Lyonne dice di aver finito le riprese ma non può parlare del suo personaggio Poco dopo l'annuncio del cast principale di The Fantastic Four: First Steps, sono stati aggiunti diversi attori secondari al reboot dei Marvel Studios, ma i loro personaggi non sono stati resi noti. Saremmo molto sorpresi se Paul Walter Hauser non interpretasse il cattivo Uomo Talpa e si ipotizza che John Malkovich possa essere stato scritturato per il ruolo del Dottor Franklin Storm. Per quanto riguarda Natasha Lyonne, la teoria più diffusa è che sia Alicia Masters, l'interesse amoroso di Ben Grimm, ma alcuni ritengono che possa fornire la voce del robot H.E.R.B.I.E.

