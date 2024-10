Tale e quale show la famosa sul palco e finisce in lacrime | Io so perché piangi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Durante la puntata didi venerdì 25 ottobre 2024, Giulia Penna ha emozionato il pubblico portando sull’energia e la voce di Alicia Keys, esibendosi con il brano “No One”. La scelta del pezzo ha colpito profondamente Giulia, che ha rivelato un legame speciale con la canzone: anni fa, quando si esibiva come artista di strada, interpretava proprio questo brano nelle vie di Roma. Scoprire di dover vestire i panni di Alicia Keys è stata una sorpresa che l’ha lasciata senza parole, come ha confidato: “Uno dei miei pezzi preferiti, sono onorata di interpretare un’artista così grande”. La cantante ha ricordato i suoi inizi, esibendosi su Via del Corso e cercando di trasmettere emozioni alla gente che si fermava ad ascoltarla.