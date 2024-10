Scontro tra auto e furgone: traffico in tilt in via Oberdan (Di sabato 26 ottobre 2024) traffico rallentato a causa di un tamponamento in via Oberdan. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine due veicoli si sono scontrati tra di loro causando disagi lungo la carreggiata in direzione della stazione ferroviaria.Il fatto si è verificato questo Pordenonetoday.it - Scontro tra auto e furgone: traffico in tilt in via Oberdan Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)rallentato a causa di un tamponamento in via. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine due veicoli si sono scontrati tra di loro causando disagi lungo la carreggiata in direzione della stazione ferroviaria.Il fatto si è verificato questo

