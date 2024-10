Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Rodaggio finito, ora si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mai stato così bene, il, che plana su un derby che in campionato non si giocava dalla primavera del 2013. È ‘solo’ terzo in classifica, a rincorrere Pisa e Spezia, è vero, ma da settembre ad oggi quella che Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri hanno affidato a Fabio Grosso dandogli un compito ben preciso ("risalire il prima possibile") è la squadra che corre più forte di tutte, nonché l’unica neopromossa che si è confermata, finora, ‘una squadra di Serie A che gioca in B’. Avvio contraddittorio (cinque punti in quattro gare, per i neroverdi) figlio anche di un’estate piena di cambiamenti e di un mercato che, ancora aperto, turbava i sonni del già citato Fabio Grosso non meno di quanto turbasse le giornate di big (Laurientè, certo, ma anche Doig e Thorstvedt) che voci oltremodo insistenti volevano in partenza, ok.