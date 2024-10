Gaeta.it - Risultati positivi per l’acqua potabile a Catanzaro: revocati i divieti nelle aree critiche

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto in cui la qualità delè fondamentale per la salute pubblica, il Comune di, insieme a Sorical e Asp, ha dato avvio a misure urgenti per ripristinare la potabilità delzone colpite da problematiche recenti. L’ordinanza che limitava l’uso dela scopi potabili ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che oggi possono tirare un sospiro di sollievo grazie ai primitangibili ottenuti dalle attività messe in campo. La situazione attuale delnel capoluogo Secondo una nota ufficiale dell’ufficio stampa del Comune, gli interventi urgenti hanno già prodotto effetti significativi. In particolare,di viale De Filippis e lungo via Barlaam da Seminara, iprecedentemente imposti sono stati