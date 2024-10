Rifugio alluvionato nel Riminese: salvati 55 cani dal fango (Di sabato 26 ottobre 2024) Rimini, 26 ottobre 2024 – Infreddoliti, bagnati e in mezzo al fango: così gli attivisti della Lav (Lega Anti Vivisezione) hanno trovato ieri i 55 cani che vivevano in un Rifugio colpito dall’alluvione. Sono stati i responsabili del riparo per animali “La casa selvatica” a Sant’Agata Feltria, colpito dall’alluvione per la quarta volta in due anni, a chiedere l’intervento dei volontari per l’evacuazione della struttura. Sul posto anche un’ambulanza veterinaria per aiutare gli animali più fragili fra cui Poldo, un cane anziano di grossa taglia che con l’acqua e il fango aveva iniziato ad avere problemi alle zampe e a sentire dolore. L’associazione Lav, oltre a disporre di un’unità di emergenza impiegata nelle situazioni di crisi come l’alluvione, è impegnata nella promozione dei diritti degli animali. Ilrestodelcarlino.it - Rifugio alluvionato nel Riminese: salvati 55 cani dal fango Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Rimini, 26 ottobre 2024 – Infreddoliti, bagnati e in mezzo al: così gli attivisti della Lav (Lega Anti Vivisezione) hanno trovato ieri i 55che vivevano in uncolpito dall’alluvione. Sono stati i responsabili del riparo per animali “La casa selvatica” a Sant’Agata Feltria, colpito dall’alluvione per la quarta volta in due anni, a chiedere l’intervento dei volontari per l’evacuazione della struttura. Sul posto anche un’ambulanza veterinaria per aiutare gli animali più fragili fra cui Poldo, un cane anziano di grossa taglia che con l’acqua e ilaveva iniziato ad avere problemi alle zampe e a sentire dolore. L’associazione Lav, oltre a disporre di un’unità di emergenza impiegata nelle situazioni di crisi come l’alluvione, è impegnata nella promozione dei diritti degli animali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bagheria - partono i lavori per la realizzazione del rifugio sanitario comunale per cani e gatti - Sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione del rifugio sanitario comunale per cani e gatti. "Un progetto atteso da anni dalla comunità bagherese, che finalmente diventa realtà. Il percorso è stato lungo e impegnativo: l'iter per la ... (Palermotoday.it)

Cani in posa come star : ecco il calendario 2025 del rifugio di Uboldo - Un weekend di solidarietà al Mercatino del Rifugio “Una Luce Fuori dal Lager” di Uboldo. L’appuntamento è per il 14 e il 15 settembre, quando sarà finalmente distribuito il nuovissimo calendario 2025 con protagonisti niente meno che gli amici a ... (Ilnotiziario.net)

A Lavagna "Una serata da cani" : sfilata amatoriale in favore del Rifugio Sherwood - Sabato 7 settembre a Lavagna, presso la Sovrapiastra del Porto Turistico, va in scena "Una serata da cani", sfilata canina amatoriale in favore dell'Associazione Noirandagi per il Rifugio Sherwood. Iscrizione a partire dalle ore 19, inizio ... (Genovatoday.it)

"Scodinzolando by Night" a Rapallo : passeggiata per la città per aiutare in cani del Rifugio - Venerdì 6 settembre arriva a Rapallo l'edizione 2024 di "Scodinzolando by Night". Dalle 19 alle 23 si svolgerà la tradizonale passeggiata a 6 zampre per la città, con iscrizioni presso il Chiosco della Musica e inizio alle ore 21:15. Al termine ... (Genovatoday.it)