Piacenza una storia terrificante | una 13enne cade dal balcone e muore Chi è indagato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo la morte per accoltellamento della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo), un altro omicidio sconvolge l'Italia: è quello di una, volata giù dal balconcino condominiale del palazzo dove abitava. Un volo di 8 metri che non ha lasciato scampo alla ragazzina. Non sarebbe stato però né un incidente né un tragico gesto: èil fidanzatino di 14 anni che era con lei al momento della tragedia. L'accusa è di omicidio volontario, proprio come quella a carico del 19enne vicino di casa di Sara di origini indiane. La sorella maggiore dellaha subito gridato la sua rabbia sui social parlando di "femminicidio" e denunciando la "relazione malata" che legava l'adolescente al suo ragazzo "ossessionato". Il 14enne è stato sentito a lungo venerdì dai carabinieri e dai magistrati, quindi è stato rilasciato a tarda sera.