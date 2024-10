Napoli-Lecce, solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte (Di sabato 26 ottobre 2024) solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio. Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ponderata in vista del turno infrasettimanale contro il Milan in programma martedì a San Siro. Kvaratskhelia parte dalla panchina, al suo posto David Neres che si sta allenando bene ed è in grandissima forma. Fuori anche Politano, per lasciare spazio a Ngonge. Una grande chance per il belga. Ancora panchina per Raspadori. Neanche convocati, invece, Spinazzola e Contini: entrambi fermati da problemi muscolari. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres Lecce: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda. Calciomercato.it - Napoli-Lecce, solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024)per Khvichain, madeve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio.cambia l’attacco delper la partita contro il. Nonscelta tecnica, ma anche una decisione ponderata in vista del turno infrasettimanale contro il Milan in programma martedì a San Siro.parte dalla, al suo posto David Neres che si sta allenando bene ed è in grandissima forma. Fuori anche Politano, per lasciare spazio a Ngonge. Una grande chance per il belga. Ancoraper Raspadori. Neanche convocati, invece, Spinazzola e Contini: entrambi fermati da problemi muscolari.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda.

